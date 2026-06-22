日本で働く外国人が増えている。京都大学地理学研究会第7代会長の重永瞬さんは「一口に外国人と言っても、その数や出身国の構成は地域ごとに大きく異なる。外国人をめぐる議論においては、まずこの違いを理解することが大切だ」という――。※本稿は、重永瞬『新しい日本地理 地図・統計・移動から読み解く』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FTiare※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FTi