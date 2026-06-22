TOMORROW X TOGETHER（TXT）のスビンが、破壊力抜群のビジュアルでファンの心を射止めた。スビンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「D&G day」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】スビン、破壊力抜群の“濡れ感オールバック”公開された写真は、6月20日にイタリア・ミラノで行われたラグジュアリーブランド「DOLCE&GABBANA」の2027年春夏メンズコレクションで撮影されたものだ。スビンは、ホワイ