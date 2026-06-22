BOYNEXTDOORが、韓国国内外の音楽チャートで好成績を維持し、“音源強者”としての存在感を見せつけている。BOYNEXTDOORが6月8日にリリースした1stフルアルバム『HOME』のタイトル曲『VIRAL』は、6月22日に発表されたMelon最新週間チャート（集計期間：6月15〜21日）で37位を記録した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTさらに、収録曲『ddok ddok ddok』（86位）、『ADIOS！』（96位）、そして昨年初めにリリースしたデジ