長引く物価高騰などで消費者の節約志向はより一層強まっている。その中でコンビニ各社は、来店客の確保に向けて値ごろ感や楽しさを打ち出した企画を行っているほか、強みを活かしたコンテンツの展開なども進めている。〈セブン‐イレブンは2030年に日販80万円目指す〉セブン‐イレブン・ジャパンは、25年度において、顧客好意度を改善すべく、新コンセプトによるＴＶＣＭを放映したほか、商品戦略として看板商品の米飯で「相盛りお