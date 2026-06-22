ガールズグループOH MY GIRLの完全体は、2027年に見られる見通しだ。6月22日、所属事務所WMエンターテインメントは公式コメントを通じて、「当社は、メディアを通じて案内した上半期のグループ活動および公演に関し、ファンの皆さんに十分なお知らせをできなかった点について、心からお詫び申し上げる」と伝えた。【写真】OH MY GIRL、新プロフで“6→4人体制”疑惑同日、所属事務所は「メンバー6人は『OH MY GIRL』という名でとも