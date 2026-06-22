【モデルプレス＝2026/06/22】女優の武田久美子が6月22日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿での写真集撮影のオフショットを披露し、話題となっている。【写真】元アイドル57歳美人女優「頭身バランス神」美ボディ輝くビキニ姿◆武田久美子、ビキニ姿で際立つ美ボディ武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と報告。「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先