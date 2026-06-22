ミニストップは、2026年6月23日から「北海道フェア」を実施する。店内加工ファストフードをはじめ、お弁当、おにぎり、スイーツ、菓子パン、北海道のお菓子など、北海道の食材を使った商品を、ミニストップ全店で発売する。【北海道フェアのすべての画像はこちら】〈第1弾 発売日:2026年6月23日〜〉◆エスカロップ本体価格:648円(税込699.84円)三元豚ロースカツの上にたっぷりデミソースをかけた北海道ご当地メニュー「エスカロッ