セブン‐イレブン･ジャパンは、6月25日〜28日の4日間限定で、「冷たい麺」を対象とした50円引きセールを全国のセブン‐イレブン店舗で実施する。冷し中華などの「調理麺」のほか「スパゲティ･パスタ」カテゴリの冷製パスタ、「パスタサラダその他」が対象で、麺が入っている冷製の「カップデリ･惣菜」も含む。温かい麺やカップラーメン･袋麺といった常温の麺、冷凍麺、冷蔵袋麺などは対象外となる。本格的な暑さを迎えるこの時期に