23日の天気予報（岡山・香川） 23日（火）は岡山・香川ともにどんよりとした空模様で、一日曇りとなりそうです。一時的にパラパラと雨が降る時間もありそうなので、出かける際は念のため折り畳み傘があると安心です。 気温は22日（月）よりも少し高く、最高気温は26℃前後でほぼ平年並みとなりそうです。 また、23日の最小湿度は22日と同じくらいで60％前後となり、むしむしと感じられそうです。 湿度が高いと熱中