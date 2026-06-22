【TOKYOおもちゃショー2026】 会期：8月27日～30日 ・商談見本市（ビジネスデー） 8月27日10時～17時30分、28日9時30分～17時 ・一般公開（パブリックデー) 8月29日9時～17時、30日9時～16時 ※パブリックデー併催：コロコロ魂フェスティバル（主催：小学館） 会場：東京ビッ