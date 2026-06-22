読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。昔から理想が高かった友人が、ついに念願の“高スペック彼氏”との交際をスタート。しかし交際が進むにつれ、彼の口から飛び出す“失礼発言”の数々に、友人は少しずつ違和感を抱き始めます――。“理想の相手”との交際に舞い上がっていた友人私の友人は、昔から付きあう相手への理想が高いタイプでした。特に、「高学歴の人がいい」というこだわりが強く、将来性やスペックをか