サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が２２日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演。４―０で勝利したチュニジア戦を振り返り、日本のエース・上田綺世を絶賛した。快勝した第２戦、FW上田が１−０の前半３１分に強烈な右足でW杯初ゴールを決めると、３ー０の後半３８分に頭で４点目。１試合２発は日本のＷ杯史上初の偉業となった。前園は、上田の２点目について「ジャンプをして戻