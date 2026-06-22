セルフでサロン級の仕上がりが楽しめるジェルネイルブランド「GELiSM（ジェリズム）」から、この夏だけの限定カラー3色が登場します♡2026年7月3日（金）より、PLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗およびディーアップ公式オンラインショップにて発売。ガラスを散りばめたような透明感あふれる“ガラスフラッシュマグ”が、指先に上品な輝きとトレンド感をプラスしてくれます。 ガラスのような輝きを楽しむ新質感