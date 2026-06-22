東京、関東地方も含め2026年初めて熱中症警戒アラートが発表されました。小笠原諸島を対象とした熱中症警戒アラートになります。小笠原諸島では、あす23日、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。熱中症予防のための行動・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避ける