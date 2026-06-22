俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新し、父の日の様子を投稿しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】父の日に届いた花束や手紙に感謝「みんな愛してる」末娘・夢空ちゃんとの微笑ましい “じゃれ合いショット” も公開杉浦さんは「父の日」と題し、「上の子たちは手紙と動画 ソラ・コアはプレゼントとお花 ユメからは笑顔」と、子どもたちそれぞれからプレゼントをもらったことを報告。 投稿された