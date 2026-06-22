戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は、22日が5日目。今シリーズはスタートが決まっている内山七海（29＝福岡）。予選を11位でクリアして臨んだ準優勝戦10Rは、絶好の4カドからコンマ11のトップスタートを繰り出し、1Mは捲り差しを選択。先に2コースから差された松尾夏海に白星を譲ったものの、しぶとく2着に食い込んで優勝戦進出に成功した。4日目の5着以外はオール舟券絡みと安定