ももいろクローバーZの高城れにさんが6月21日、自身の誕生日にインスタグラムを更新しました。 【写真を見る】【 ももクロ・高城れに 】33才の抱負は「お仕事頑張りたいなっ」両親に感謝の思いも「まま、ぱぱ産んでくれてありがとう」高城さんは「33歳になりましたー！！！！最高に幸せなスタートダッシュ」と、誕生日を迎えたことを、文面からも分かるほどにテンション高く元気に報告。 投稿には、ももクロのメンバ