2025年、東海大学付属大阪仰星高校で、ラグビー部員が別の部員に首を絞められて一時気を失い、高校がいじめの「重大事態」と認定していたことが分かりました。学校によると、2025年12月、校内で当時3年のラグビー部員の生徒が、同学年の部員に背後から首を絞められ、一時気を失いました。その後、意識が回復したため学校は救急車を呼びませんでしたが、生徒は帰宅途中にけいれんを起こして救急搬送され、脳しんとうと診断されまし