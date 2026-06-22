去年、香港で好評だった愛知県産のメロンを、今年は初めてシンガポールに輸出することが決まりました。黙々とメロンを味わう愛知県の大村知事。県内一の出荷量を誇る田原市の生産者らの前で、その味に太鼓判を押しました。豊橋市産のメロンとともに、去年、輸出先の香港で好評だった愛知のメロン。今年は初めてシンガポールへの輸出が決まり、来月4日と5日に現地のドン・キホーテの店舗でフェアを行うこと