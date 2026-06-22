新車88万円の「チビ軽トラ」に熱視線！神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカー「バブル」が開発した、新しい超小型3輪トライク「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」が関心を集めています。遊園地のアトラクションのような外観が特徴のビベルトラックは、日本の道路事情や配送現場のニーズに合わせ、実用性を重視したビジネス向けのモビリティですが、ネットではさまざまな反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これ