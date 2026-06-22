「右から来たものを左へ受け流すの歌」で一世を風靡した芸人・ムーディ勝山さん（46）。ブレイクから約20年、彼は“終わった芸人”ではなく、“一発屋”たちをつなぐ中心人物になっていた。「一発屋総選挙」などのイベントを企画し、総勢37人が集う「一発屋LINEグループ」まで立ち上げた。果たしてその実態とは…。グループ立ち上げの経緯から、“一発屋”たちとの間に生まれた絆の物語に迫った。（前後編の後編