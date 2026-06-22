「右から来たものを左へ受け流す」。独特なリズムとクセになるフレーズでお茶の間を席巻した芸人・ムーディ勝山さん（46）。その歌は瞬く間に全国区の人気を獲得し、2007年には紅白への出演も果たすほどのブレークを見せた。 【画像】ブーム全盛期、紅白にも出演し、“人気モデル”から「結婚したい相手」にまで指名された“一発屋芸人” ネタ誕生の裏側から、爆発的なブレークの日々、そして静か