勤務していた小学校で、女子児童３４人にわいせつな行為をしたなどの罪に問われている元教師の男に検察は懲役１３年を求刑しました。 広島市立小学校の元教師の被告（３９）は、当時勤務していた小学校で複数の女子児童にわいせつな行為をし、タブレット型パソコンで撮影したなどの罪に問われています。 検察は被告が教師という立場を利用していたと指摘、常習性があり極めて卑劣で悪質な行為だとして懲役１３年を求刑しました