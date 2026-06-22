「化粧ポーチをひったくられた」などとウソの110番通報をして警察の業務を妨害したとして、25歳の女が逮捕されました。警察によりますと、21日午後11時ごろ、名古屋市中区の商業施設の近くから、「化粧ポーチを自転車に乗った男にひったくられた」などと25歳の女から110番通報があり、警察が捜査を始めました。しかし、女の説明には辻褄が合わない点があり、男が逃げたとする方向の防犯カメラの捜査なども進めた結