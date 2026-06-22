名古屋の都心部を巡る新交通システム「SRT」。アジア大会を前に、新たなルートの運行が始まります。SRTは、都心部の回遊性向上や賑わい創出を目的に、名古屋市で導入された連節バス型の交通システムで、今年2月から名古屋駅～栄間で運行が始まっています。これに加えて、22日に開かれた市の地域公共交通協議会で、新たに名古屋城と名駅を結ぶルートで、9月11日から運行を始めることが決まりました。名駅