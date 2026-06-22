東京市場まとめ 1.概況 日経平均は182円安の71,067円と、下落して取引を開始しました。もっとも、朝安後は上昇に転じ、徐々に上げ幅を拡大する展開となりました。節目の72,000円を超えると、その後も上げ幅を拡大した日経平均は1,398円高の72,648円で前引けとなりました。後場は寄付きこそ好調であったものの上値の重い展開となり、徐々に上げ幅を縮小しました。12時35分に1,581円高の72,831円をつけ、取引時間中の最高値を更新