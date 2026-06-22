演歌歌手・長山洋子（58）が、24日にビクターエンタテインメントから約1年ぶりのニューシングル「羽後の恋唄」（作詩・さくらちさと、作曲・岡千秋、編曲・伊戸のりお）を発売する。発売に先がけて22日、東京・渋谷区のビクターエンタテインメント本社で記念イベントを行った。【写真】新曲「羽後の恋唄」を歌唱する長山洋子新曲は、秋田県の南部に位置する「羽後町」（うごまち）で毎年8月に開催される「西馬音内盆踊り」（に