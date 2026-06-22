ガソリンスタンドの給油ノズル政府がガソリンスタンド（GS）の減少が深刻な過疎地のうち、燃料供給網の維持で特に重要な約50店舗のGSを選定し、事業継続に向け重点支援する方針であることが22日、分かった。自治体による支援の遅れが目立ち、国がGSを明示して自治体の危機意識を高め対策を加速させる狙い。設備費用の支援強化も含め具体策を詰める。経済産業省が1日に開いた有識者の会合で方針案を示した。支援対象には北海道