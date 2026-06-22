23日(火)は九州で雨が強まりそうです。関東〜中国地方は晴れ間が出ますが、にわか雨があるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■九州は次第に雨が強まり大雨のおそれ九州では23日(火)の夜から25日(木)頃にかけて断続的に雨が強まり、警報級の大雨となるおそれがあります。23日(火)は次第に梅雨前線が北上するため、九州で雨が強まる所がありそうです。九州北部を中心に雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想です。