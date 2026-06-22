お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）とノブ（46）が21日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。合コンで輝いていた芸人について語った。この日のゲストは2025年M-1王者「たくろう」で、“きむらバンドが間に合わない！”をテーマに、きむらバンドのブレークのために武器を発掘。「たくろう」の同期でゲストの「バッテリィズ」寺家からきむらバンドについて「（合コンを）回すのがうますぎてみんなにイニエスタって