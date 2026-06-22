【ソウル＝依田和彩】韓国主要紙・中央日報は２２日、韓国軍関係者の話として、北朝鮮軍が南北軍事境界線付近で鉄条網を設置しているのが確認されたと伝えた。韓国国防省の報道官は同日の記者会見で、「軍事境界線周辺での障害物設置は明らかな休戦協定違反だ」と批判した。同紙によると、鉄条網は軍事境界線から北に８０〜９０メートルの地点に設置された。軍事境界線の北側約５〜１０メートルの範囲では、地雷を埋めるための