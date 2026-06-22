演歌歌手・長山洋子が２２日、都内で新曲「羽後の恋唄」（６月２４日リリース）の発売記念イベントを行った。秋田県羽後町に伝わる国指定の重要無形文化財で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている日本三大盆踊りの一つ「西馬音内（にしもない）盆踊り」を舞台にした新曲で、秘めた恋の切なさと激しさを表現している。この新曲で長山は羽後町観光大使に就任。「西馬音内盆踊り」が８月１６日から３日間、行われ、長山も初