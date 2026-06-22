ファミリーマートは6月20日、「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海 アニメ20周年記念キャンペーン」とコラボしたラッピング店舗を兵庫県西宮市で展開している。※画像はイメージ○ファミマで聖地巡礼が楽しめる同社は、"衣・食・住"の価値に"遊"の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに、「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めている。アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地域へ誘客す