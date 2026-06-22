代走を拒否したジャイアンツ、ラファエル・デバース内野手（２９）に?因縁?の元指揮官が意味深コメントを発した。２１日（日本時間２２日）の敵地マーリンズ戦で１点を追う９回無死で四球で出塁したデバースが代走を送ったベンチに拒否反応。ベンチに向かって指を振り「ＮＯ！」と訴えると、一塁まで来た代走コックスをベンチに戻るよう手で追いやった。結局、デバースは交代となったが、ベンチに戻る際も不満を隠さず。試合