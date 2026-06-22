ワールドカップ通算1000試合の記念すべき一戦で日本が快勝。グループリーグ突破に大きく近づきました。 【写真を見る】ワールドカップ 菅原由勢選手(25)の地元からも熱烈エール ｢世界での活躍が夢ではなくて現実的な目標に｣ 愛知･豊川市 北中米ワールドカップ グループF 日本対チュニジア。3大会連続でグループリーグ突破を目指す日本にとって、絶対に負けられない試合で