４人組コーラスグループ「モナキ」が２２日、都内で行われた「ファミリーマート『味わうごほうびフルーツ』フラッペ発表会」に出席した。ファミリーマートは、フルーツの味わいを存分に楽しむフラッペシリーズ「味わうごほうびフルーツ」を２３日から順次発売する。同商品を試飲したメンバーは魅力をレポート。じんが「見ただけでワクワクするカラフルさがあります。カラフルといえばモナキ、モナキといえばカラフル。これは