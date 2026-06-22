霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。警察と消防が120人態勢で捜索が続いています。 (記者)「警察が捜索している」 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 「子どもがいなくなった」と母親から消防に通報 霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川