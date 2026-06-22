【モデルプレス＝2026/06/22】確かな演技力で作品ごとに異なる表情を魅せ、現在放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系／毎週月曜よる9時〜）で地上波連続ドラマ初主演を務める北村匠海。本記事では、心が沈んでしまったときに寄り添ってほしくなる2人のキャラクターを紹介する。【写真】北村匠海の好きな役トップ10一覧◆「東京リベンジャーズ」タケミチ（花垣武道）映画「東京リベンジャーズ」シリーズは、どん底の