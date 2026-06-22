メ～テレ（名古屋テレビ） 7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向けて関連の行事が始まるなか、伊勢神宮の内宮近くに、新たな体験型ミュージアムが誕生します。江戸時代の「お伊勢参り」にまつわる風習が体験できるそうです。 三重県の伊勢神宮。 2033年に行われる式年遷宮に向けて、さまざまな行事が始まっています。 内宮近くの「おかげ横丁」。 江戸時代から明治にかけての伊勢路の伝統的な雰囲気が再現さ