台風7号がフィリピンの東の海上を北上しています。 今週末には鹿児島県内にも接近するおそれがあります。 今後の進路や天気など増永気象予報士の解説です。 非常に強い台風7号。午後3時の最新情報が入ってきました。 非常に強い台風7号は、フィリピンの南、鹿児島県内から見ますと、与論の南およそ1000キロの海上にあって、現在西北西に15キロの速さで進んでいます。 予報円の中心を進んだ場合、26日金曜日の午後3時に