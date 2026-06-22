メ～テレ（名古屋テレビ） 光や音、匂いからなる自然空間を体感できる韓国発祥の人気の美術館が愛知県にオープンします。 知多市新舞子に誕生する「アルテミュージアムナゴヤ」は、これまで世界8都市で展開され「永遠の自然」をテーマにプロジェクションマッピングなどを使ったアート空間を提供する美術館です。 日本初の開業を前に、発表会が開かれました。 美術館を手がけるディスト