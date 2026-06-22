【モデルプレス＝2026/06/22】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉の存在感すごい」“これでもか”というほど肉が入った高校生弁当◆織田信成、高校生長男への手作り弁当披露織田は「量少ないと言われたので これでもかもいうくらい肉」（※原文ママ）とつづり、高校生の長男のために作った弁当の写真を