2026年6月19日、国会議事堂前では「NO WAR！憲法変えるな！6･19国会正門前大行動」と銘打たれた、戦争や憲法改正に反対する集会が開かれ、約2万6000人が集結。同日、同趣旨の集会や街頭スタンディングが全国47都道府県の約300カ所で行われた。東京都中野区を拠点に活動する市民団体「反戦なかのコレクティブ」は、中野駅周辺で連帯企画となる「中野でも！パブリックビューイング」を開催。約300人（主催者発表）の参加者たちが、反