アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/22営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.47％ 上海重油 0.12％ 上海ゴム 0％ 上海銅 -0.25％ 上海異形鉄筋 -0.35％ 大連ポリエチレン -1.45％ ＊数値は前日比％