ポンド相場は、スターマー英首相の動向待ち＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンド相場はスターマー英首相の去就動向待ちとなっている。複数の英メディアが早ければ本日22日の辞任表明の可能性を報じている。英地方選での労働党大敗に続いて、補欠選で同首相のライバルであるバーナム氏が勝利を収めたことが決定打となっている。バーナム氏は極めて人気が高いことで知られている。 GBP/