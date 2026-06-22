日清食品から「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」が、2026年6月22日(月)に登場します。カレーソースは香ばしいチキンラーメンの麺とも相性がよく、暑い夏でもスパイスの香りで食欲をかきたてるとのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」(6月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.niss