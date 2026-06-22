(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024 4月24日に劇場公開された映画「最終楽章 響け！ユーフォニアム」前編のBlu-ray＆DVDが、9月2日に発売される。数量限定版にはDolby Atmosを収録した4K UHD Blu-rayも付属する。価格は数量限定版が13,200円、BDが9,680円、DVDが8,580円。 数量限定版はBD本編ディスクとUHD BD本編ディスクの2枚組。BD/DVD版はともに本編ディスク1枚組。発売元は京都アニメーション