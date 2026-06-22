タレントの渡辺満里奈がＳＮＳで"チビノリダー"俳優の伊藤淳史と約３０年ぶりに再会したことを報告した。２０日、渡辺は「チビノリダーが！」と題してオフィシャルブログを更新。「なんと、３０数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会！！」と切り出し、伊藤とのツーショットを公開した。「ご活躍はいつもテレビで観てたよー！会えて嬉しい」と喜びをつづった。伊藤が５歳、自身が１８歳の時に『仮面ノリダー』で共演