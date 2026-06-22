Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＭＦ中村優斗ら２０２６―２７シーズンの契約更新２１選手を２２日、発表した。発表された２１選手は以下の通り。▽ＧＫ田口潤人、ジョーンズ・レイ、栗栖汰志▽ＤＦ鈴木翔太、楠本卓海、森侑里、近藤優成、久富良輔、中村涼、大森彗斗▽ＭＦ中村優斗、三木仁太、杉田真彦、梶川諒太、河本大雅、芹生海翔、行友祐翔▽ＦＷ松木駿之介、矢村健、菊井悠介、真鍋隼虎