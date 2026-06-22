【新華社海口6月22日】中国海南省の海口美蘭国際空港で20日、海口−重慶−マドリード線が就航した。海南自由貿易港初のスペイン路線となる。海南航空が運航し、ボーイング787型機を使用する。北京時間毎週土曜に海口を出発、重慶江北国際空港を経由してスペインのマドリード・バラハス空港に到着する。折り返し便は現地時間毎週日曜にマドリードを出発し、重慶経由で海口に到着する。新規路線の就航は、海南省と南欧を結び、欧